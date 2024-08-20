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Стоимость авиабилетов во Владивостоке резко выросла: причины

ВЛАДИВОСТОК, 20 августа, ФедералПресс. Стоимость авиаперелетов из Москвы до Владивостока начинается от 50 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что такая тенденция связана с сезонностью, а также проведением в начале сентября ВЭФ.

Источник: Freepik

«В “Аэрофлоте” отметили, что билеты во Владивосток на август начали бронировать еще весной, а Росавиация рекомендует перевозчикам использовать более вместительные самолеты или добавлять рейсы», — передает Коммерсант.

Общероссийское объединение пассажиров намерено обратиться в Росавиацию для выделения дополнительных провозимых емкостей. Это могут быть стыковочные рейсы через Новосибирск или Красноярск.

Стоит отметить, что на ближайшие недели нет в наличии авиабилетов эконом-класса у «Аэрофлота» на направление Москва — Владивосток, стоимость «комфорта» составляет от 50 тысяч рублей в одну. Стоимость перелета в бизнес-классе — от 103 тысяч рублей.

Специалисты уверены, что повышение цен на авиабилеты связано и с проведением ВЭФ во Владивостоке. После его открытия в продаже появляются билеты по плоским тарифам, стоимость которых составляет 17,1 тыс. рублей в одну сторону эконом-классом.

По данным самих авиакомпаний, перелеты в сторону ДФО действительно пользуются популярностью сейчас. Многие бронировали билеты на летний сезон еще весной. Особый пик наблюдается с конца июня до конца августа.

Напомним, в Приморье будет построен круглогодичный курорт. О реализации проекта можно прочитать здесь.