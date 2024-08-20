Стоимость авиабилетов во Владивостоке резко выросла: причины

Стоит отметить, что на ближайшие недели нет в наличии авиабилетов эконом-класса у «Аэрофлота» на направление Москва — Владивосток, стоимость «комфорта» составляет от 50 тысяч рублей в одну. Стоимость перелета в бизнес-классе — от 103 тысяч рублей.