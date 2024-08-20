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Подрядчик оспаривает результаты торгов на капремонт моста у омского Телецентра

Рассмотрение жалобы назначено на 22 августа 2024 года.

Процедура выбора подрядчика для капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ временно остановлена. Причиной стало обращение компании ООО «РусРемСтрой» с жалобой на результаты торгов.

Эта информация появилась на портале Госзакупок. Текст жалобы пока не опубликован.

Решение по жалобе будет принимать антимонопольная служба. Она определит, что будет дальше с торгами. Если жалобу «РусРемСтрой» признают обоснованной, итоги аукциона могут отменить. Если же нет, то администрация Омска заключит контракт с победителем.

Напомним, что на прошлой неделе победителем аукциона стало омское предприятие ООО «СтройТраст». Оно предложило снизить стоимость контракта до 2,74 миллиарда рублей. Хотя мэрия планировала потратить до 2,97 миллиарда рублей на проектирование и ремонт моста.

Пока жалоба не будет рассмотрена, контракт с победителем торгов не подпишут.