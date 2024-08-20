В Екатеринбурге сервис проката самокатов начал снабжать клиентов касками

Знания, как и каски, пригодятся тем, кто использует самокаты. Ездящие на них люди регулярно попадают в сводки ДТП. Например, 4 июля неизвестный, управляя электросамокатом, сбил пешехода и скрылся. В результате наезда пострадала 72-летняя женщина. С травмами головы пенсионерку доставили в больницу. 15 июля в центре Екатеринбурга двое подростков на кикшеринговом самокате сбили 78-летнюю женщину и скрылись с места ДТП. Жертва получила телесные повреждения и госпитализирована. 12 августа в Екатеринбурге столкнулись два самокатчика, один из них попал в итоге в больницу. На фоне этого мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе «находится на весьма низком уровне».