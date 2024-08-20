Стало известно, кто во Владивостоке может зарабатывать более 200 тысяч рублей

Сервис поиска работы SuperJob (12+) провел анализ 52 000 вакансий в городах с населением от 500 тысяч до миллиона человек и выбрал лучшие предложения августа во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, согласно результатам исследования, во Владивостоке в августе самая высокая зарплата предлагается менеджеру по продажам. Требуется кандидат с опытом работы не менее двух лет. Компания предлагает зарплату до 215 тысяч рублей и медстраховку.
На второй позиции находится вакансия начальника района контактной сети с оплатой 120 тысяч рублей. Кандидат должен иметь как минимум трехлетний опыт работы и пятую группу по электробезопасности.
Третью строчку занимает менеджер по работе с дилерами с зарплатой 90 тысяч рублей. Требуется опыт в прямых продажах. Работодатель предоставляет обучение.
Также в рейтинг вошли вакансии специалиста по логистике с оплатой до 120 тысяч рублей и водителя-инкассатора с зарплатой от 76 тысяч рублей.
В августе среди самых привлекательных предложений по зарплате выделяются вакансии для руководителей высшего и среднего звена, IT-специалистов, менеджеров по продажам и клиентским отношениям, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих.