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21 августа временно перекроют несколько улиц в Красносельском районе

В связи с проведением автопробега 21 августа временно закроют несколько улиц в центре столицы для движения транспорта.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 18:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской.

С 23:50 до момента выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова.

Кроме этого, весь день будет запрещена парковка на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Подробнее о перекрытиях можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.