21 августа временно перекроют несколько улиц в Красносельском районе

С 18:00 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по проспекту Академика Сахарова от Садового кольца до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевской.
С 23:50 до момента выезда автоколонны будет закрыт участок внешней стороны Садового кольца в районе пересечения с проспектом Академика Сахарова.
Кроме этого, весь день будет запрещена парковка на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой.
Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут. Подробнее о перекрытиях можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.