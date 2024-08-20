Обманутой мошенниками пенсионерке вернут более 75 тыс в Иркутске

Жительница Иркутска обратилась в полицию с заявлением о том, что мошенники похитили у нее деньги. В прокуратуре Иркутской области сообщили, что правоохранители провели проверку и завели на аферистов уголовное дело.
Мошенники убедили женщину перевести деньги, чтобы якобы оплатить услуги адвоката и следователя. Они должны были ей помочь получить крупную компенсацию в уголовном деле, по которому она была признана потерпевшей. Конечно же, никакого дела не было, но женщина все равно поверила и перевела на счет крупную сумму денег.
— По факту мошенничества органами полиции заведено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), в ходе расследования которого выяснено, что деньги в размере более 75 тыс. рублей перечислены на расчетный счет в городе Екатеринбурге Свердловской области, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Ленинский районный суд Екатеринбурга было направлено требование, вернуть незаконно полученную сумму. Теперь нарушитель не только возместит ущерб, но и выплатит проценты за неправомерное использование средств. Суд все требования удовлетворил, а прокуратура проконтролирует исполнение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 600 тысяч перевели мошенникам жители Братска.