Обманутой мошенниками пенсионерке вернут более 75 тыс в Иркутске

Мошенники убедили женщину перевести деньги, чтобы якобы оплатить услуги адвоката и следователя. Они должны были ей помочь получить крупную компенсацию в уголовном деле, по которому она была признана потерпевшей. Конечно же, никакого дела не было, но женщина все равно поверила и перевела на счет крупную сумму денег.