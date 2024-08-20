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Чистая махалля — чистая страна. 24−25 августа в Узбекистане пройдет всенародный хашар

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Массовая уборка будет проходить 24—25 августа по всему Узбекистану под девизом «Благоустроенная махалля — благоустроенная страна».

Мероприятие осуществляется на добровольных началах.

Хашар — добровольная уборка рабочего места или места проживания. Она состоится, в частности, на территории организаций, в которых работают участники хашара.

Напомним, что принудительное привлечение к хашару является противозаконным.

Отметим также, что проводить уборку на опасных объектах запрещено. К ним относятся автомобильные дороги, улицы с интенсивным движением, места вблизи или непосредственно на водных объектах, стройплощадки, крыши, производственные объекты.