Чистая махалля — чистая страна. 24−25 августа в Узбекистане пройдет всенародный хашар

Мероприятие осуществляется на добровольных началах.
Хашар — добровольная уборка рабочего места или места проживания. Она состоится, в частности, на территории организаций, в которых работают участники хашара.
Напомним, что принудительное привлечение к хашару является противозаконным.
Отметим также, что проводить уборку на опасных объектах запрещено. К ним относятся автомобильные дороги, улицы с интенсивным движением, места вблизи или непосредственно на водных объектах, стройплощадки, крыши, производственные объекты.