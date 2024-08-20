В Казани родители назвали дочку Весна

За прошедшую неделю, с 12 по 18 августа, в Казани появились на свет 217 мальчиков и 161 девочка. Самый большой вес при рождении составил 5,75 килограмма, а самый маленький — 1,2 килограмма.
Чаще всего горожане называли своих детей Артемом, Алмазом, Иваном, Тимуром, Амиром, Раяном, Тагиром, Максимом, Софией, Сафией, Аселью, Марьям, Анной, Эмилией, Дариной и Валерией.
В числе редких имен оказались Елизар, Нестор, Ааран, Иса, Игнат, Нестор, Леван, Юнус, Реваль, Мустафа, Эльман, Нур, Микаэль, Сарбиназ, Севиль, Закия, Сакина, Назира, Аврора, Офелия, Миа, Дилия, Элла, Джамиля и Весна.
Всего за этот период отношения узаконили 379 пар, приводит статистику управление ЗАГС Казани.