Много солнца и прохладный ветер: Антициклон изменит погоду в Петербурге

Погода в Петербурге очень переменчивая. Последние дни в городе в основном было пасмурно, иногда шли дожди. Но во вторник, 20 августа, все изменится. На небе будет мало облаков, и обойдется без осадков. Однако несмотря на обилие солнца, заметно теплее не станет. Столбик термометра задержится на отметках от +21 до +23 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.