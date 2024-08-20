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Много солнца и прохладный ветер: Антициклон изменит погоду в Петербурге

Тепло до +23 градусов ожидается в Петербурге 20 августа.

Сейчас в Олбани: +14° 5 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: Комсомольская правда

Погода в Петербурге очень переменчивая. Последние дни в городе в основном было пасмурно, иногда шли дожди. Но во вторник, 20 августа, все изменится. На небе будет мало облаков, и обойдется без осадков. Однако несмотря на обилие солнца, заметно теплее не станет. Столбик термометра задержится на отметках от +21 до +23 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

— Сегодня погоду в Северной столице сформирует надвигающийся с севера скандинавский антициклон. В такой ситуации в регионе будет малооблачно, без осадков и не очень тепло, так как вместе с ветрами северных румбов к берегам Невы придет прохладный воздух, — указал синоптик.

Ветер будет дуть северо-западного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

А в среду, 21 августа, в городе на Неве станет немного теплее — температура в этот день поднимется до значений от +23 до +25 градусов. Осадков в середине недели не ожидается.