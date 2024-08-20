Учёный Паньков объяснил причину появления полчища мошек на Компросе в Перми

По словам профессора Панькова, определить точный вид насекомых возможно только при рассмотрении под микроскопом. Учёный считает, что из возможного списка можно исключить мокрецов и мошек, которые выводятся в чистой воде. Профессор отмечает, что в Перми её не так много. Причиной появления насекомых может являться увлажнение почвы, вызванное дождями.