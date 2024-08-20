Учёный Паньков объяснил причину появления полчища мошек на Компросе в Перми

Профессор кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии биофака ПГНИУ Николай Паньков объяснил 59.RU причину появления полчища мошек на Компросе в центре Перми.
Как сообщает портал, большое количество насекомых, которые садятся на одежду и лицо, пермяки заметили на Комсомольском проспекте и других центральных улицах Перми. Как отметил корреспондент perm.aif.ru, насекомые роятся также возле фонтанов на городской эспланаде.
По словам профессора Панькова, определить точный вид насекомых возможно только при рассмотрении под микроскопом. Учёный считает, что из возможного списка можно исключить мокрецов и мошек, которые выводятся в чистой воде. Профессор отмечает, что в Перми её не так много. Причиной появления насекомых может являться увлажнение почвы, вызванное дождями.
«Дожди — вероятный механизм их появления. Увлажнение почвы, интенсивное развитие и вылет или, допустим, хозяйственные и пищевые отходы лежали на земле и их хорошо промочило. Развелись личинки и вылетели двукрылые», — цитирует 59.RU профессора Панькова.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Пермском крае зафиксировали широкое распространение уссурийского полиграфа. Жук-короед был замечен не только в лесах региона, но и в центре Перми в Горьковском парке.