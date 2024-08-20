Суд решит судьбу спорного земельного участка в омском парке

Иск прокуратуры был подан в суд 25 июля. Суд ограничил «Кедр» в возможных сделках с этим земельным участком и запретил Росреестру регистрировать их. Это сделано для того, чтобы предотвратить перепродажу участка парка, пока продолжаются разбирательства.