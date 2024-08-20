Суд решит судьбу спорного земельного участка в омском парке

Арбитражный суд Омской области назначил дату начала разбирательства по делу о земельном участке в парке имени 300-летия ВЛКСМ. Этот участок был передан компании «Кедр» без проведения торгов в 2022 году. Прокуратура требует, чтобы земля вернулась в собственность города.
Иск прокуратуры был подан в суд 25 июля. Суд ограничил «Кедр» в возможных сделках с этим земельным участком и запретил Росреестру регистрировать их. Это сделано для того, чтобы предотвратить перепродажу участка парка, пока продолжаются разбирательства.
Теперь арбитражный суд назначил первое слушание на 10 сентября 2024 года. Также стоит отметить, что другой спорный участок, где «Кедр» планировало построить торговый центр, был уже возвращен мэрии. Договор аренды на этот участок был расторгнут.