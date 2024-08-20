Движение ограничат на улице Сухэ-Батора Иркутска с 21 августа

Ограничение движения автотранспорта затронет участок центра Иркутска. Речь идет об улице Сухэ-Батора, где с 21 августа начнутся ремонтные работы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, автовладельцам придется мириться с неудобствами три дня.
— С 09:00 21 августа до 17:00 24 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Сухэ-Батора в районе дома № 1, — поделились в администрации.
Изменения в движении связаны с проведением аварийных работ на сетях водопровода. Водителям следует учитывать это при планировании маршрута, а также быть более бдительными на дороге.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что три авиарейса ушли на посадку в аэропорт Улан-Удэ из-за непогоды в Иркутске. Авиагавань временно приняла три самолета.