Врачи с передвижной флюорографической установкой отправились в Солнечный район

В Солнечном районе по поручению врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина работает передвижная флюорографическая установка. Специалисты территориального консультативно-диагностического центра уже обследовали жителей поселков Харпичан, Эворон, Горин, Кондон, Хальгасо, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Хабаровского края.
В данный момент обследование проводят среди жителей поселка Хурмули. 23 августа передвижная установка отправится в посёлок ДСЗ. А
Кроме того в поселениях проводиться маммография для женщин от 39 до 74 лет, по программе «Здоровое сердце» работают представители Центра здоровья. В программу обследования входит:
- определение уровня глюкозы, холестерина крови (натощак — голод не менее 3-х часов)
- измерение роста, веса, уровня артериального давления, ЧСС
- определение степени физического развития
- экспресс-оценка состояния сердца (кардиовизор)
- оценка функции внешнего дыхания
- исследование на наличие заболеваний сосудов нижних конечностей
- осмотр гигиениста (полость рта)
- осмотр окулиста
- осмотр терапевта по результатам обследований с оформлением паспорта здоровья.
Отметим, что более 360 выездов в отдаленные поселения совершили мобильные бригады врачей с начала года. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» специалисты осмотрели более 24,5 тысяч человек из отдаленных поселений, провели почти 5,9 тысяч лабораторных исследований, 5 тысяч флюорографий и 1,4 тысяч маммографий.
— Практика по выезду врачей в отдаленные районы продолжится. Такая схема позволяет провести консультации узких специалистов. Передвижные комплексы оборудуются всем необходимым — в нем есть аппараты УЗИ, ЭКГ, анализатор крови, офтальмологические приборы, спирограф, гинекологическое кресло, кольпоскоп. В такой лаборатории человек может пройти полноценное обследование. Ежегодно в выездных осмотрах участвуют сотрудники краевых ведущих клиник. Сегодня развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в регионах предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение». В отдаленные районы, куда тяжело добраться и где нет стационарных медучреждений, приезжают специальные бригады медиков. В Хабаровском крае в поселения, расположенные на берегу Амура, летом также ходит теплоход «Здоровье». В сентябре в отдаленные поселки отправится специальный медицинский поезд РЖД, — подчеркнули в Минздраве края.
Медики используют речной, автомобильный и железнодорожный транспорт. C 6 по 29 августа медицинская бригада КДЦ «Вивея» работает в Вяземском районе. А с 20 по 22 августа включительно врачи узких специализаций ККБ им. Сергеева будут работать в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Пациентов примут уролог, оториноларинголог, хирург и сердечно-сосудистый хирург. Поток пациентов достаточно большой, прием идет до последнего посетителя. Задача врачей не только осмотреть людей на месте, но и при наличии показаний направлять на дополнительные обследования или госпитализацию.