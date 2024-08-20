Врачи с передвижной флюорографической установкой отправились в Солнечный район

— Практика по выезду врачей в отдаленные районы продолжится. Такая схема позволяет провести консультации узких специалистов. Передвижные комплексы оборудуются всем необходимым — в нем есть аппараты УЗИ, ЭКГ, анализатор крови, офтальмологические приборы, спирограф, гинекологическое кресло, кольпоскоп. В такой лаборатории человек может пройти полноценное обследование. Ежегодно в выездных осмотрах участвуют сотрудники краевых ведущих клиник. Сегодня развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи в регионах предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение». В отдаленные районы, куда тяжело добраться и где нет стационарных медучреждений, приезжают специальные бригады медиков. В Хабаровском крае в поселения, расположенные на берегу Амура, летом также ходит теплоход «Здоровье». В сентябре в отдаленные поселки отправится специальный медицинский поезд РЖД, — подчеркнули в Минздраве края.