Власти обеспокоены большим количеством мусора в центральной части Иркутска

Во время ежедневных проверок состояния улиц Иркутска специалисты обнаружили, что люди оставляют мешки с мусором прямо на обочинах дорог, на тротуарах, возле остановок общественного транспорта. По большей части пакеты бросают около торговых центров областного центра, особенно в районе Центрального рынка. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
— Ситуация крайне тревожная. Через эту часть столицы региона ежедневно проходят десятки тысяч жителей и гостей города, а облик улицы Дзержинского, Байкальской, Тимирязева не всегда приглядный. Мусор в непредусмотренных местах появляется буквально ежечасно, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова.
В администрации напоминают, что жители города обязаны заключать договоры на вывоз мусора. Все пакеты с отходами должны выкидывать лишь в специально отведенные для этого контейнеры.
Сейчас с владельцами торговых точек и с местными жителями провели профилактические беседы. Предостережение о недопустимости нарушения требований, которые противоречат правилам благоустройства Иркутска, будут выписывать тем, кто периодически складирует мусор в неположенных местах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что трамвай № 4 столкнулся в грузовой машиной в Иркутске.