Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти обеспокоены большим количеством мусора в центральной части Иркутска

Мешки с отходами выставляют на обочинах дорог возле торговых центров.

Источник: Комсомольская правда

Во время ежедневных проверок состояния улиц Иркутска специалисты обнаружили, что люди оставляют мешки с мусором прямо на обочинах дорог, на тротуарах, возле остановок общественного транспорта. По большей части пакеты бросают около торговых центров областного центра, особенно в районе Центрального рынка. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

— Ситуация крайне тревожная. Через эту часть столицы региона ежедневно проходят десятки тысяч жителей и гостей города, а облик улицы Дзержинского, Байкальской, Тимирязева не всегда приглядный. Мусор в непредусмотренных местах появляется буквально ежечасно, — прокомментировала глава Правобережного округа Елена Торохова.

В администрации напоминают, что жители города обязаны заключать договоры на вывоз мусора. Все пакеты с отходами должны выкидывать лишь в специально отведенные для этого контейнеры.

Сейчас с владельцами торговых точек и с местными жителями провели профилактические беседы. Предостережение о недопустимости нарушения требований, которые противоречат правилам благоустройства Иркутска, будут выписывать тем, кто периодически складирует мусор в неположенных местах.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что трамвай № 4 столкнулся в грузовой машиной в Иркутске.

экология
ЖКХ