Власти обеспокоены большим количеством мусора в центральной части Иркутска

Во время ежедневных проверок состояния улиц Иркутска специалисты обнаружили, что люди оставляют мешки с мусором прямо на обочинах дорог, на тротуарах, возле остановок общественного транспорта. По большей части пакеты бросают около торговых центров областного центра, особенно в районе Центрального рынка. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.