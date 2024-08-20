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Изнуряющая жара под +40℃ в тени ждет Волгоградскую область всю неделю

В Волгоградской области снова ожидается по-летнему знойная погода.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Уличные термометры в тени будут показывать около +38 градусов, а на солнце гораздо выше — + 40 градусов.

По прогнозу Волгоградского ЦГМС, температура будет повышаться до среды. Во вторник, 20 августа, в Волгоградской области осадков не ожидается. Днем до +30…+35 градусов, в ночные часы — до +23 градусов.

Местами в Волгоградской области в четверг, 21 августа, в тени будет до +38 градусов.

Дожди и грозы синоптики прогнозируют на 22 августа. Но они будут кратковременные и не остудят погоду.