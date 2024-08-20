Ремонт моста у Телецентра в Омске может затянуться

Жалобу на прошедший конкурс по определению подрядчика подала компания «РусРемСтрой». Об этом пишут «Коммерческие вести». До тех пор, пока на жалобу не отреагирует антимонопольное ведомство, контракт на ремонт моста заключен не будет.