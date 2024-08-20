Ремонт моста у Телецентра в Омске может затянуться

Итоги торгов по определению подрядчика ремонта моста у телецентра в Омске обжалованы. Сейчас в ситуации разбирается антимонопольная служба.
Жалобу на прошедший конкурс по определению подрядчика подала компания «РусРемСтрой». Об этом пишут «Коммерческие вести». До тех пор, пока на жалобу не отреагирует антимонопольное ведомство, контракт на ремонт моста заключен не будет.
Аукцион на ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ (от телецентра до «G-Drive-арены) на прошлой неделе выиграла омская компания ООО “СтройТраст”. В общей сложности на конкурс поступило две заявки, но одна из них была отклонена в связи с несоответствием требованиям.
Напомним, что по условиям контракта, администрация города должна была заплатить за разработку проектной документации и ремонтные работы 2,97 млрд рублей. Компания-победитель аукциона снизила цену до 2,74 млрд рублей.