«Горбушкин» хор: чем интересен марафон «Легенда русского рока»

Волна русского рока захлестнет столицу в последние дни лета. 30 и 31 августа РЕН ТВ и Legenda Production собирают фанатов в ДК Горбунова на второй фестиваль «Легенда русского рока». В Москве на сцене легендарной «Горбушки» выступят более 20 коллективов. Все они начинали свой путь на этой площадке. Среди хедлайнеров — «Алиса», «Крематорий», «КняZz», «Агата Кристи», «Ва-Банкъ» и — сюрприз, секретный артист. «Известия» узнали, чем будут удивлять организаторы.
За последние 40 лет в ДК Горбунова, что недалеко от станции метро «Фили», громко заявили о себе многие отечественные рок-группы. Построенный в 1938 году ДК Горбунова всегда был пристанищем музыкантов. В 1960-е здесь играли запрещенный джаз. Барды сделали «Горбушку» своей площадкой в 1970-е. А затем здесь поселились рокеры.
Где именно в Москве будут собираться музыканты-бунтари, решалось в высоких кабинетах. Решили — если процесс нельзя остановить, его надо возглавить. И в 1985 году секретарь московского горкома КПСС Виктор Гришин подписал указ о создании рок-лаборатории на «Горбушке».
Многим она знакома как место, где можно купить любой, даже самый дефицитный диск, заказать интересующую виниловую пластинку, а еще обзавестись современной техникой. И за фасадом торговых рядов на какое-то время концертная площадка ушла в тень.
Сейчас ДК Горбунова переживает второе рождение. И как показатель здорового самочувствия — фестиваль «Легенда русского рока». Он соберет более 20 групп. Хедлайнеры — «Алиса», «Крематорий», «КняZz», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», «Ва-Банкъ» и Александр Ф. Скляр, «Крематорий». А еще будут «СерьГа», «Пилот», «Калинов мост», «Тайм-Аут», «АнимациЯ», F.P.G., Мара, «Бригадный подряд», «Декабрь», «Лампасы», «Бахыт-Компот», «Монгол Шуудан», Бранимир, Саграда. Они устроят настоящий рок-марафон.
— Первый фестиваль проходил два года назад, — вспоминает директор ДК Горбунова Алексей Ларин. — Тогда концерты проходили только на территории «Горбушки». В этом году «Легенда русского рока» в два раза увеличила свою территорию. Одновременно будут работать три сцены, основная будет располагаться на площади ДК. Так что фестиваль выходит из помещения на воздух. Гостей ждет большой московский рок-опен-эйр.
Даже камерный зал с уютными креслами снова превратится в танцевальную площадку. Как и раньше, для рок-концерта кресла благоразумно уберут.
«Горбушка» давно стала концертным залом № 1 для рок-музыкантов. И многих роднят с ним теплые воспоминания.
— В 1989 году мы там так рубанули, что всё трещало и плавилось, — вспоминает лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед. — Мы и сейчас там рубанем на славу, я не сомневаюсь. Поэтому для меня ДК Горбунова — это не пустой звук. И хорошо, что он остался. Счастья ему, долгих лет и процветания.
А лидер группы «Крематорий» Армен Григорян по сей день уверен, что «Горбушка» — лучшая сцена не только для опытных музыкантов, но и для новичков.
— Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы здесь были какие-то проблемы со звуком, светом, организацией, — говорит Григорян. — А еще на «Горбушке» отличная пожарная безопасность. Это я знаю наверняка. Мы каждую пятилетку нашей группы палили на сцене мою шляпу и с пожарными всегда находили общий язык.
Многие коллективы отмечали на «Горбушке» свои юбилеи, презентовали новые программы, диски.
— Такой активности, которая была присуща нашему любимому месту, давненько уже не было, — рассказал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр. — Я очень рад, что сейчас есть возможность возродить площадку. Ну хотя бы на эти два фестивальных дня. Здесь выступят все команды, которые связаны с легендарной историей «Горбушки».
Вспоминая свои выступления на «Горбушке», Александр Ф. Скляр рассказывает, что на одном из концертов под песню «Всё наоборот» на сцену поднялась девушка-парикмахер. Вооружившись профессиональным инструментом, она на глазах у изумленной публики оболванила артиста. Но состригла не все волосы, а ровно половину. Этот концерт из зала смотрела мама Александра. В тот момент у нее случился шок. А публика ликовала и веселилась.
— На концерте 30 августа мы вспомним свои лучшие годы, исполним духоподъемную программу, посмотрим на выступление коллег, если удастся, — анонсировал Александр Ф. Скляр. — Будем думать, что «Горбушка» возродится как фестивальная площадка. А пока приглашаем всех на олдскульный концерт в духе старого рок-н-ролла.
В советские годы «Горбушка» была островом свободы для музыкальных хулиганов и их фанатов. При этом каждое слово в текстах рок-музыкантов проверяли бдительные чиновники.
— Помню, как приезжали на «Горбушку» цензоры, литовали тексты наших песен, потому что без печати на бумаге нельзя было ничего петь, — говорит основатель ансамбля мотологической музыки «Тайм-Аут» Александр Минаев. — Но это обычная формальность: штемпель ставили на бумажку с согласованным текстом, а пели со сцены совершенно другой.
Формальный процесс цензуры подтверждает и лидер музыкальной группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов.
— Я такой весь независимый панк с ирокезом, слова написал, но они были не важны, главное — колбаса и драйв, — улыбается Степанцов.
Рокеры сейчас с недоумением смотрят на попсу, которая без сопровождения охраны из дома не выходит.
— А тогда никаких секьюрити не было, зато у меня был один знакомый милиционер, дядя Коля, — вспоминает главный концертный администратор Московской рок-лаборатории Александр Агеев. — Он был ростом метр сорок, что ли. Такой маленький. Но дубинка у него была большая.
Безопасность на концертах обеспечивали милиция и охрана ДК. Многие еще помнят, что было в этих стенах в 1990-е, как вели себя фанаты, что творилось на сцене.
— Самый веселый казус у нас произошел, когда фанаты сами себя раскачали, да так, что на пол легло фактически больше половины зала, — рассказал бывший сотрудник охраны ДК имени Горбунова Александр Кольцов. — Толпа была неуправляемая, просто в лежку. Это у фанатов называется волной. Они начинали толкать, прыгать, раскачивать зал. И получилось так: одного зацепило, второго, третьего, и они в шахматном порядке начали падать. Тогда всё обошлось и шоу продолжилось.
Заморские гости тоже могут вспомнить эту легендарную сцену «Горбушки».
— Я там был на концертах HIM, Дэвида Бирна, Jethro Tull, — рассказал лидер «Крематория» Армен Григорян.
А директор ДК Горбунова Алексей Ларин вспоминает первые приезды таких артистов, как The Exploited и Motörhead, когда зрители буквально штурмовали здание «Горбушки». Все желающие не могли попасть на этот концерт. И тогда фанаты полезли через окна, через крышу.
Лидер «Крематория» Армен Григорян считает ДК Горбунова «кафедральным собором рок-н-ролла». По его мнению, это самая лучшая по акустике сцена. Для молодых групп, тех, кто еще не выступал на «Горбушке», это возможность заявить о себе.
— Я бы вообще сделал из этого помещения рок-н-ролльный музей, — предлагает Армен Григорян.
Александр Минаев даже готов предоставить для музея первый экспонат. У ансамбля мотологической музыки на «Горбушке» репетиционная база. Здесь у «Тайм-Аута» есть персональный шкаф. В нем хранится реквизит: шляпы для выступлений, первый концертный задник с логотипом коллектива, который вручную рисовали на ткани в 1995 году.
— Фестиваль этот грандиознейший, с прекрасным подбором участников, я даже не припомню подобных за последнее время в Москве, — признался «Известиям» Александр Минаев. — РЕН ТВ здорово придумал эту тему, и первый фестиваль, который здесь проходил, только подчеркивает, что это нужно фанатам, музыкантам. Респект и уважуха!
По словам музыканта, собрать рок-братию вместе — серьезная задача. Из-за гастрольного графика коллеги порой годами не видят друг друга. Фестиваль станет шансом хлебнуть от души эмоций, которые переполняют, когда приходишь на «Горбушку». Кто-то молодость вспомнит, кто-то встретит свою судьбу на концерте, как уже не раз бывало.
Побывать на фестивале «Легенда русского рока» — повод с пользой и удовольствием провести два последних летних дня.