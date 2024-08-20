«Горбушкин» хор: чем интересен марафон «Легенда русского рока»

— В 1989 году мы там так рубанули, что всё трещало и плавилось, — вспоминает лидер группы «Монгол Шуудан» Валерий Скородед. — Мы и сейчас там рубанем на славу, я не сомневаюсь. Поэтому для меня ДК Горбунова — это не пустой звук. И хорошо, что он остался. Счастья ему, долгих лет и процветания.