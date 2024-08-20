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Остановки Западно-Сибирской магистрали в Омской области изменят названия

С 1 сентября 34 остановочных пункта на Западно-Сибирской магистрали в Омской области получат новые названия. Об изменениях сообщил региональный минтранс.

Источник: Комсомольская правда

Это делается для удобства пассажиров. Вместо обозначений в километрах остановки будут именоваться в соответствии с расположенными рядом объектами.

Например, остановочный пункт 2727 км теперь будет называться Рябинка, в честь близлежащего дачного поселка. Остановочный пункт 2888 км переименуют в Путевую машинную станцию, что связано с расположенным рядом железнодорожным предприятием.

Остановочный пункт 2771 км получит название Грибной, так как в окрестных лесах собирают множество грибов.

Названия согласовываются с местными администрациями, после чего будут внесены необходимые изменения в билеты. В начале кампании в электропоездах будут объявлять как новые, так и старые названия остановок.