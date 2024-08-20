Остановки Западно-Сибирской магистрали в Омской области изменят названия

Это делается для удобства пассажиров. Вместо обозначений в километрах остановки будут именоваться в соответствии с расположенными рядом объектами.
Например, остановочный пункт 2727 км теперь будет называться Рябинка, в честь близлежащего дачного поселка. Остановочный пункт 2888 км переименуют в Путевую машинную станцию, что связано с расположенным рядом железнодорожным предприятием.
Остановочный пункт 2771 км получит название Грибной, так как в окрестных лесах собирают множество грибов.
Названия согласовываются с местными администрациями, после чего будут внесены необходимые изменения в билеты. В начале кампании в электропоездах будут объявлять как новые, так и старые названия остановок.