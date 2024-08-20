73 школы Иркутска готовы к началу учебного года

Приемка 73 школ завершилась в Иркутске. По решению специальной комиссии все образовательные учреждения готовы распахнуть двери для детей. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации города, на протяжении летних каникул в образовательных организациях усиливали меры безопасности, проводили текущие и капитальные ремонты.
— В этом году школы № 11, 21, 19, 39 и образовательный комплекс вошли в программу «Кадры для беспилотных авиационных систем». В рамках нее в помещениях проведен ремонт, уже закуплено необходимое оборудование. Там ребята будут осваивать навыки по производству и эксплуатации квадрокоптеров, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Обновили системы безопасности в школах № 68, 22, 64, 10, 28, 12, 76 и образовательном комплексе «Лесной». Там установили устройство оповещения и эвакуации, тревожные кнопки, посты охраны и автоматические ворота.
Спортивные залы и площадки появились в учреждениях образования. В некоторых обустроили актовый зал и туалеты. В школе № 2 новая система отопления, а в лицее № 1 пищеблок. Проведены благоустройство территорий и капитальный ремонт крыш. По программе «Народные инициативы» обновлены помещения в школе № 40, кабинеты во второй гимназии и танцевальный класс СОШ № 14.