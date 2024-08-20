73 школы Иркутска готовы к началу учебного года

— В этом году школы № 11, 21, 19, 39 и образовательный комплекс вошли в программу «Кадры для беспилотных авиационных систем». В рамках нее в помещениях проведен ремонт, уже закуплено необходимое оборудование. Там ребята будут осваивать навыки по производству и эксплуатации квадрокоптеров, — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.