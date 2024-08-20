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Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Красноярске

Жильцы жалуются, что аварийный дом на Львовской не расселяют.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки нарушения жилищных прав в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Дом по улице Львовская был признан аварийным в 2017 году, но его не расселяют. Жильцы опасаются обрушения кровли. Они обратились в суд. Региональный Следственный комитет проводит проверку.

Главе СК будет предоставлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось о том, что следователи раскрыли убийство, совершенное 23 года назад в Березовке.

СК