Более 90% омских учреждений и домов готовы к холодам

«Также свои ремонтные программы продолжают ресурсники: подготовка котельных и оборудования выполнена на 80%, ремонт тепловых сетей активно продолжается и на сегодня процент выполнения — 81%. Заменены 11 км аварийных трубопроводов, также почти на 80% отремонтированы водопроводные и канализационные сети», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.