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Более 90% омских учреждений и домов готовы к холодам

Работы по подготовке жилых и социальных объектов к отопительному сезону продолжаются.

Источник: Комсомольская правда

В городской администрации сообщили о ходе подготовки к отопительному сезону.

Более 5200 домов Омска полностью готовы к зиме. Это составляет 91% от общего числа жилых зданий в городе.

«Также свои ремонтные программы продолжают ресурсники: подготовка котельных и оборудования выполнена на 80%, ремонт тепловых сетей активно продолжается и на сегодня процент выполнения — 81%. Заменены 11 км аварийных трубопроводов, также почти на 80% отремонтированы водопроводные и канализационные сети», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.

Из 719 объектов социальной сферы, таких как школы, детские сады и поликлиники, к приему тепла готовы 650.

ЖКХ