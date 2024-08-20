Более 90% омских учреждений и домов готовы к холодам

В городской администрации сообщили о ходе подготовки к отопительному сезону.
Более 5200 домов Омска полностью готовы к зиме. Это составляет 91% от общего числа жилых зданий в городе.
«Также свои ремонтные программы продолжают ресурсники: подготовка котельных и оборудования выполнена на 80%, ремонт тепловых сетей активно продолжается и на сегодня процент выполнения — 81%. Заменены 11 км аварийных трубопроводов, также почти на 80% отремонтированы водопроводные и канализационные сети», — сообщил в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Из 719 объектов социальной сферы, таких как школы, детские сады и поликлиники, к приему тепла готовы 650.