«Русские витязи» будут выступать в Иркутске 22 и 24 августа

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит в Иркутске 22 и 24 августа 2024 года. Профессиональные пилоты покажут жителям и гостям областного центра демонстративные полеты. Об этом АГВП «Русские витязи» сообщили в официальном телеграмм-канале.
— О времени начала демонстрационных полетов и доразведки погоды, будем сообщать на наших официальных страницах, — сообщили «Русские витязи».
Напомним, что 29 августа 2024 года Иркутский авиационный завод отпразднует свой юбилей. 90 лет назад они начали свою работу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стала известна причина крушения самолета Ан-12 у Пивоварихи в Иркутской области, которая произошла 3 ноября 2021 года. Тогда в авиакатастрофе от полученных травм погибло пять членов экипажа и четыре пассажира.