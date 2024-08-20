«Русские витязи» будут выступать в Иркутске 22 и 24 августа

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стала известна причина крушения самолета Ан-12 у Пивоварихи в Иркутской области, которая произошла 3 ноября 2021 года. Тогда в авиакатастрофе от полученных травм погибло пять членов экипажа и четыре пассажира.