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«Русские витязи» будут выступать в Иркутске 22 и 24 августа

Полеты совершат в честь 90-летия авиазавода.

Источник: Комсомольская правда

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские витязи» выступит в Иркутске 22 и 24 августа 2024 года. Профессиональные пилоты покажут жителям и гостям областного центра демонстративные полеты. Об этом АГВП «Русские витязи» сообщили в официальном телеграмм-канале.

— О времени начала демонстрационных полетов и доразведки погоды, будем сообщать на наших официальных страницах, — сообщили «Русские витязи».

Напомним, что 29 августа 2024 года Иркутский авиационный завод отпразднует свой юбилей. 90 лет назад они начали свою работу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стала известна причина крушения самолета Ан-12 у Пивоварихи в Иркутской области, которая произошла 3 ноября 2021 года. Тогда в авиакатастрофе от полученных травм погибло пять членов экипажа и четыре пассажира.

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