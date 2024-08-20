В Красноярске стартовали продажи новых проездных

В Красноярске запустили продажу новых проездных. Об этом сообщили в мэрии.
Разработаны два вида проездных — безлимитные и с ограничением поездок в месяц. Первые предусмотрены на 1 сутки, 15 дней и месяц. Стоимость составит от 150 до 2 700 рублей.
Проездные с ограничением по поездкам можно приобрести на 15, 30, 45, 60 и 75 поездок. Стоимость варьируется от 600 до 2 625 рублей. Неиспользованные поездки не переносятся.
Безлимитные за 2 700 рублей можно уже приобрести, а с лимитами — с 1 сентября.
Приобрести проездные можно в отделениях почты, в киосках «Роспечать», офисах «Телекомсервис». Пополнить их можно на почте или в офисах «Телекомсервиса».
Прежние карты будут действительны пока не израсходуются поездки.
Напомним, что проезд подорожал до 44 рублей в автобусах и 40 рублей в троллейбусах, электробусах и трамваях с 1 июля.
Ранее сообщалось о запуске нового маршрута Красноярск — Сосновоборск.