Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске стартовали продажи новых проездных

Проездные для общественного транспорта можно приобрести как безлимитные, так и с ограниченным количеством поездок.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске запустили продажу новых проездных. Об этом сообщили в мэрии.

Разработаны два вида проездных — безлимитные и с ограничением поездок в месяц. Первые предусмотрены на 1 сутки, 15 дней и месяц. Стоимость составит от 150 до 2 700 рублей.

Проездные с ограничением по поездкам можно приобрести на 15, 30, 45, 60 и 75 поездок. Стоимость варьируется от 600 до 2 625 рублей. Неиспользованные поездки не переносятся.

Безлимитные за 2 700 рублей можно уже приобрести, а с лимитами — с 1 сентября.

Приобрести проездные можно в отделениях почты, в киосках «Роспечать», офисах «Телекомсервис». Пополнить их можно на почте или в офисах «Телекомсервиса».

Прежние карты будут действительны пока не израсходуются поездки.

Напомним, что проезд подорожал до 44 рублей в автобусах и 40 рублей в троллейбусах, электробусах и трамваях с 1 июля.

Ранее сообщалось о запуске нового маршрута Красноярск — Сосновоборск.