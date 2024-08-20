Уссурийский «народный глава» Виталий Наливкин перенес операцию и встал на ноги

Непрофессиональный актер Андрей Неретин, широко известный как «председатель исполнительного комитета Уссурийского района» Виталий Наливкин в популярном сатирическом скетч-шоу (18+), встал на ноги. Ему провели операцию по замене тазобедренного сустава в одной из клиник Санкт-Петербурга. Народный любимец вернулся в Уссурийск и начал курс длительной реабилитации. Ему помогают силами неравнодушной общественности, сейчас команда проекта объявила новый сбор на улучшение жилищных условий Наливкина, сообщает ИА PrimaMedia.
Андрей Неретин в 2019 году получил всероссийскую известность, когда начал сниматься в роли вымышленного персонажа — «председателя исполнительного комитета Уссурийского района» Виталия Наливкина. Серия сатирических роликов создана коллективом под руководством режиссера Андрея Клочкова для YouTube-канала BARAKuda (18+).
В 2021 году после выхода очередной серии у сатирического шоу возникли проблемы. Ролик называется «Виталий Наливкин предотвратил теракт» (18+). В нем по сюжету Наливкин сносит баннер и обезвреживает опасный объект на остановке с помощью пиротехники (по сюжету — ручной гранатомет). Несмотря на то, что реального ущерба не было, в конце 2021 года на авторов завели уголовное дело по ч.3 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), по месту их жительства прошли обыски. Дело не закрыто, приговор не вынесен по сей день.
С 2022 года серии про Наливкина перестали выходить. Проблемы со здоровьем у Андрея Неретина начались почти сразу, как свернулось шоу. У него воспалился тазобедренный сустав. Съемочная группа помогала Неретину с продуктами, оплатой квартиры. Со временем состояние его здоровья ухудшилось, он потерял работу — после «заморозки» проекта трудился сторожем. В какой-то момент Андрей Неретин практически перестал ходить.
На тяжелую жизненную ситуацию «народного председателя» в конце февраля этого года обратили внимание общественники. Два активиста ЛДПР Андрей Фесик и Вячеслав Гнездилов рассказали о его проблемах в соцсетях, объявили сбор на помощь актеру. Команда скетч-шоу отнеслась к этому скептически, заявив в соцсетях, что представители одной из партий пытались использовать историю Наливкина в PR-целях, поэтому от их помощи отказались. Творческая группа BARAKuda, впрочем, тоже объявила сбор. Несмотря на разногласия, группы поддержки совместными усилиями и благодаря отклику неравнодушных людей со всей страны смогли помочь Виталию Наливкину.
Накануне общественники встретились с актером и передали ему часть средств, которые были собраны.
— Андрея Неретина прооперировали успешно в Санкт-Петербурге. Ему провели замену тазобедренного сустава. Он прошел первичный курс реабилитации. Сейчас он чувствует себя значительно лучше. Передвигается уже не на костылях, а при помощи трости. Продолжается курс реабилитации, — рассказал ИА PrimaMedia бывший депутат Думы Спасского района Вячеслав Гнездилов по итогам встречи.
Он уточнил, что планируется оказывать ежемесячную поддержку из средств сбора пока идет реабилитация.
Команда BARAKuda выпустила в этот же день, 19 августа, ролик, в котором рассказала о том, как проходила поездка Андрея Неретина в Санкт-Петербург, лечение и операция. В Приморье ее не взялись делать из-за наличия многочисленных противопоказаний у пациента и особенностей его организма. После обращения команды к подписчикам, в комментариях писали люди из разных уголков России. Нашелся врач в северной столице, который предложил восстановительный метод лечения и посоветовал рассмотреть клиники из Петербурга.
Это был первый в жизни Наливкина перелет и сразу такой длительный, с пересадками. Проходил он для него непросто.
«В клинике провели полное обследование и подтвердили большое наличие противопоказаний. По заключению врачей ему назначен курс лечения большого числа давних заболеваний с последующей операцией по сосудам пищевода. Сначала требовалось вылечить все внутренние органы, чтобы подготовить организм к замене тазобедренного сустава. Подготовка заняла более двух месяцев. Все это сопровождалось процедурами и обследованиями», — рассказал в выпуске Андрей Клочков.
Когда появлялась возможность, члены творческого коллектива вывозили Виталия Наливкина в город и знакомили с достопримечательностями северной столицы. Как говорит автор проекта, «председателя исполкома Уссурийского района» узнавали на улицах, фотографировались с ним и просили взяться за решение вопросов местных жителей.
«Огромный контраст между Уссурийском и Санкт-Петербургом чувствовался сразу. Мы посмотрели метро, речные каналы, старинную архитектуру. Правда, наш председатель сказал, что по старинной инфраструктуре Уссурийск ничуть не уступает Санкт-Петербургу», — шутит в видео Клочков.
После лечения в июле Виталию Наливкину провели операцию и установили новый керамический сустав. У него инвалидность первой группы. Команда творческой группы также планирует и далее помогать актеру, и на повестке стоит вопрос с жильем. Андрей Неретин сейчас проживает в старом бараке, в котором нет отопления.
«Сейчас хотим улучшить жилищные условия, насколько это возможно и просим вас принять в этом участие, потому что кроме нас с вами ему вряд ли кто-то поможет. Мы не знаем, сколько еще продлится наш проект и сможем ли мы его продолжать, но пока у нас есть возможность и часть собранных средств, нам важно сделать так, чтобы этот человек имел более лучшие условия для проживания, чем сейчас», — сказал Андрей Клочков.
Планы творческой группы на дальнейшие съемки скетч-шоу пока не озвучиваются. Но Наливкин сохраняет оптимизм и задор.
«У меня столько планов появилось, пока лежал в больнице. Придется всех снова “разматывать”, а то от рук отбились… <…> Нельзя без присмотра оставлять этот город», — говорит он в ролике.
Первым делом по возвращении Наливкина группа поддержки засыпала щебнем огромную лужу на пути к его дому.