Уссурийский «народный глава» Виталий Наливкин перенес операцию и встал на ноги

«Сейчас хотим улучшить жилищные условия, насколько это возможно и просим вас принять в этом участие, потому что кроме нас с вами ему вряд ли кто-то поможет. Мы не знаем, сколько еще продлится наш проект и сможем ли мы его продолжать, но пока у нас есть возможность и часть собранных средств, нам важно сделать так, чтобы этот человек имел более лучшие условия для проживания, чем сейчас», — сказал Андрей Клочков.