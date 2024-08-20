Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Перми 21 августа изменится движение автобусов № 3 и № 71

Это связано с перекрытием участка улицы Сибирской.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 21 августа, изменится движение двух автобусных маршрутов в центре Перми. Это связано с перекрытием улицы Сибирской на участке от Монастырской до Петропавловской.

Как сообщает городской департамент транспорта, изменения коснутся маршрутов № 3 и № 71. Автобусы поедут в объезд по улицам Ленина и 25 октября. Остановочные пункты «Сквер имени Решетникова», «Театральный сад» и «Улица Ленина» в направлении Перми-I временно обслуживаться не будут.

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными и выбирать альтернативные маршруты. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.