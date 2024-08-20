В центре Перми 21 августа изменится движение автобусов № 3 и № 71

Пассажирам рекомендуется быть более внимательными и выбирать альтернативные маршруты. Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.