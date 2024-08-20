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Главные новости 20 августа 2024 года

Последние новости за сегодня — 20 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 августа 2024 года.

Морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области

Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ остановили колонну украинских вооруженных формирований в Курской области. Минобороны РФ 20 августа сообщило об этом, опубликовав видео уничтоженной техники ВСУ.

Адвокат заявил, что подпись генерала Попова подделали

Почерковедческая экспертиза показала, что подпись в документах по делу генерал-майора Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, ему не принадлежит. Его адвокат считает, что это опровергает виновность Попова.

Россияне назвали достойный размер оплаты труда

Согласно опросу «Сравни», почти половина россиян считают достойной зарплату 100−200 тыс. руб. 19% опрошенных выбирают сумму свыше 500 тыс. руб., а 18% — менее 100 тыс. руб. 69% респондентов выбирают профессию с учетом высоких зарплат, а 80% стремятся достичь определенного жизненного стандарта.

90% продаваемых в РФ армянских коньяков оказались небезопасными

90% армянских коньяков в российских магазинах небезопасны, почти половина содержит невиноградные спирты. Исследование «Антиконтрафакт» и Союза производителей выявило нарушения в 177 из 200 образцов. Только 23 соответствуют ГОСТам.

В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатах

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тыс. руб. Ранее нужно было подавать заявление для получения этой компенсации. Остальные выплаты по уходу за детьми-инвалидами останутся без изменений.