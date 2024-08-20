Главные новости 20 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 20 августа 2024 года.
Морпехи уничтожили колонну техники ВСУ в Курской области
Военнослужащие 810-й бригады морской пехоты ЧФ остановили колонну украинских вооруженных формирований в Курской области. Минобороны РФ 20 августа сообщило об этом, опубликовав видео уничтоженной техники ВСУ.
Адвокат заявил, что подпись генерала Попова подделали
Почерковедческая экспертиза показала, что подпись в документах по делу генерал-майора Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, ему не принадлежит. Его адвокат считает, что это опровергает виновность Попова.
Россияне назвали достойный размер оплаты труда
Согласно опросу «Сравни», почти половина россиян считают достойной зарплату 100−200 тыс. руб. 19% опрошенных выбирают сумму свыше 500 тыс. руб., а 18% — менее 100 тыс. руб. 69% респондентов выбирают профессию с учетом высоких зарплат, а 80% стремятся достичь определенного жизненного стандарта.
90% продаваемых в РФ армянских коньяков оказались небезопасными
90% армянских коньяков в российских магазинах небезопасны, почти половина содержит невиноградные спирты. Исследование «Антиконтрафакт» и Союза производителей выявило нарушения в 177 из 200 образцов. Только 23 соответствуют ГОСТам.
В Госдуме рассказали о новых автоматических выплатах
С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тыс. руб. Ранее нужно было подавать заявление для получения этой компенсации. Остальные выплаты по уходу за детьми-инвалидами останутся без изменений.