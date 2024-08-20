Главные новости 20 августа 2024 года

С 2025 года пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут автоматически получать выплату в размере 1,2 тыс. руб. Ранее нужно было подавать заявление для получения этой компенсации. Остальные выплаты по уходу за детьми-инвалидами останутся без изменений.