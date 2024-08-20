Дмитрий Демешин: «Комсомольск-на-Амуре для нас не просто важен, это абсолютный приоритет»

«Сейчас в городе организовано широкое обсуждение проблемных объектов. Более 38 тысяч предложений мы уже включили в городской Атлас проблем», — сказал руководитель управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Комсомольска-на-Амуре.
Большое количество обращений от жителей поступает именно по ненадлежащему состоянию прилегающих территорий к школам и детским садам, поэтому во время последнего прямого эфира врио губернатора края Дмитрий Демешин инициировал разработку и создание программы по благоустройству прилегающих территорий к социальным объектам.
Надо, чтобы жители ставили задачи власти, а мы будем выстраивать работу, исходя из Атласа проблемных объектов.
Одним из проблемных объектов является дорога к школе № 13. Для выполнения ремонтных работ уже выполнена проектно-сметная документация. На эти цели понадобится более 16 млн рублей. Глава региона отметил, что этот вопрос надо рассмотреть комплексно, и если это большой микрорайон, то средства будут выделены из регионального бюджета.
«Но для начала мы посмотрим, как были освоены муниципалитетом выделенные региональные средства, и насколько эффективно расходуется действующий бюджет», — заявил Дмитрий Демешин.
Еще один вопрос — ремонт кровли крыши детского сада № 131 микрорайона Дружба. Дмитрий Заплутаев доложил, что в этом году учреждению были выделены средства, за счет которых устранили первоочередные проблемные участки. Но для капитального ремонта крыши нужно около 9 млн рублей. Эта же проблема и в спортзале школы № 7.
«Денег мы дадим из резервного фонда. Комсомольск-на-Амуре для нас не просто важен, он является абсолютным приоритетом, — заявил глава региона. — Но я хочу видеть роль местной власти в решении существующих проблем. Подключайте горожан к благоустройству территорий, чтобы людям самим было приятно и гордо за свой труд», — отметил Дмитрий Демешин.