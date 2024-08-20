Дмитрий Демешин: «Комсомольск-на-Амуре для нас не просто важен, это абсолютный приоритет»

Еще один вопрос — ремонт кровли крыши детского сада № 131 микрорайона Дружба. Дмитрий Заплутаев доложил, что в этом году учреждению были выделены средства, за счет которых устранили первоочередные проблемные участки. Но для капитального ремонта крыши нужно около 9 млн рублей. Эта же проблема и в спортзале школы № 7.