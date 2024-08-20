Сильные ливни накроют Пермский край ночью 21 августа

Ливни большой силы накроют Пермский край ночью 21 августа, сообщает ГУ МЧС региона.
Как рассказывает ведомство со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасные метеоявления ожидаются в ночь на 21 августа. В некоторых участках края прогнозируется очень сильный дождь и сильные ливни.
В краевом МЧС предупредили жителей Прикамья о необходимости соблюдать правила безопасности.
«В связи с опасными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — напомнили в ГУ МЧС Пермского края.
Ведомство также призвало водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, а также быть внимательными и осторожными.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным пермского ЦГМС, в регионе ожидается умеренное потепление и грозы в промежутке с 19 по 25 августа.