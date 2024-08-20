Сильные ливни накроют Пермский край ночью 21 августа

Как рассказывает ведомство со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасные метеоявления ожидаются в ночь на 21 августа. В некоторых участках края прогнозируется очень сильный дождь и сильные ливни.