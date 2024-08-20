Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные ливни накроют Пермский край ночью 21 августа

В регионе возможны очень сильные дожди.

Сейчас в Олбани: +14° 5 м/с 88% 750 мм рт. ст. +17°
Источник: AP 2023

Ливни большой силы накроют Пермский край ночью 21 августа, сообщает ГУ МЧС региона.

Как рассказывает ведомство со ссылкой на пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), опасные метеоявления ожидаются в ночь на 21 августа. В некоторых участках края прогнозируется очень сильный дождь и сильные ливни.

В краевом МЧС предупредили жителей Прикамья о необходимости соблюдать правила безопасности.

«В связи с опасными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними», — напомнили в ГУ МЧС Пермского края.

Ведомство также призвало водителей соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров, а также быть внимательными и осторожными.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что по данным пермского ЦГМС, в регионе ожидается умеренное потепление и грозы в промежутке с 19 по 25 августа.