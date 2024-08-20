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В Ростовской области семья Щуровых отметила золотой юбилей

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области золотую свадьбу отметили Любовь и Николай Щуровы из Цимлянского района. Юбиляров совместной жизни поздравили в группе VK регионального управления ЗАГС.

Как оказалось, пара была знакома еще со школьной скамьи. Сейчас у них большая и дружная семья: двое детей, трое внуков и правнучка.

— Они счастливы и на протяжении 50 лет являются примером для своих детей и окружающих. В их доме всегда весело и шумно, — отметили сотрудники управления ЗАГС.

Ранее «железную» свадьбу сыграли Анатолий и Людмила Рыбальченко из Таганрога.