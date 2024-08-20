В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом

За неделю с 12 по 18 августа в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 174 экстренных извещения о случаях заболевания COVID-19 — больше, чем по итогам предыдущей семидневки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 19 августа.