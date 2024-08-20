В Воронежской области растет заболеваемость коронавирусом

За неделю с 12 по 18 августа в воронежский Центр гигиены и эпидемиологии поступило 174 экстренных извещения о случаях заболевания COVID-19 — больше, чем по итогам предыдущей семидневки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в понедельник, 19 августа.
РИА «Воронеж» писало, что за предыдущую неделю (5−11 августа) в регионе зарегистрировали 160 случаев заболевания коронавирусом.
Тенденцию роста заболеваемости ковидом в федеральном Роспотребнадзоре ранее объяснили сезонностью. По словам санитарных врачей, сезонные всплески связаны с изменениями погоды и повышенной активностью людей. В конце августа и начале сентября заканчиваются летние каникулы и сезон отпусков — люди возвращаются к работе и учебе, увеличивается число контактов в общественных местах.
В Роспотребнадзоре жителям Воронежской области рекомендуют не забывать о мерах предосторожности: в местах скопления людей имеет смысл использовать медицинскую маску, при плохом самочувствии следует избегать контактов с окружающими людьми, а в случае болезни необходимо остаться дома и обратиться к врачу, не занимаясь самолечением.