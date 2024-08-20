Только в 5 районах Беларуси можно ходить в леса без запретов и ограничений

В Брестской области семь районов — Барановичский, Березовский, Ганцевичский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляховичский и Столинский — окрашены на карте Минлсехоза красным цветом, то есть там тоже действует четвертый класс пожарной опасности и введены запреты на посещение лесных массивов.