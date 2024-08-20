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Только в 5 районах Беларуси можно ходить в леса без запретов и ограничений

Почти неделю в Беларуси держится жаркая погода, что негативно сказывается на пожароопасной обстановке в лесах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 авг — Sputnik. Минлесхоз ввел запреты и ограничения на посещение лесов в 113 районах республики, об этом свидетельствуют данные интерактивной карты лесного ведомства.

Свободно посещать леса можно только в двух районах Брестской области — Каменецком и Малоритском, а также в Гродненском, Верхнедвинском (Витебская область) и Шкловском районе (Могилевская область).

Больше всего запретов в Гомельской области, где под запрет попали 14 районов. Среди них Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Ельский, Калинковичский, Лельчицкий, Лоевский, Мозырский, Наровлянский, Октябрьский, Речицкий, Светлогорский и Хойникский.

В Брестской области семь районов — Барановичский, Березовский, Ганцевичский, Ивацевичский, Лунинецкий, Ляховичский и Столинский — окрашены на карте Минлсехоза красным цветом, то есть там тоже действует четвертый класс пожарной опасности и введены запреты на посещение лесных массивов.

В Гродненской области восемь районов под запретами, это Берестовицкий район Волковысский, Дятловский, Зельвенский, Кореличский, Новогрудский, Свислочский и Слонимский.

В остальных регионах Беларуси введены ограничения на посещение лесов из-за третьего класса пожарной опасности.