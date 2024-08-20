Westside Gunn анонсировал новый проект перед выходом альбома

В своих соцсетях артист поделился видео из студии в Париже, в котором заявил, что записал альбом за один день во время сведения и мастеринга Flygod Is An Awesome God III. «Я хочу выпустить его как можно скорее», — признался Westside Gunn. В ролике также можно услышать фрагмент нового трека.