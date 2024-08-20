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Westside Gunn анонсировал новый проект перед выходом альбома

Рэпер Westside Gunn рассказал, что выпустит новый материал до релиза своего предстоящего лонгплея Flygod Is An Awesome God III (Trilogy).

Источник: Звук

Рэпер Westside Gunn рассказал, что выпустит новый материал до релиза своего предстоящего лонгплея Flygod Is An Awesome God III (Trilogy).

В своих соцсетях артист поделился видео из студии в Париже, в котором заявил, что записал альбом за один день во время сведения и мастеринга Flygod Is An Awesome God III. «Я хочу выпустить его как можно скорее», — признался Westside Gunn. В ролике также можно услышать фрагмент нового трека.

Третью часть своей серии, начатой в 2019 году, исполнитель анонсировал в июле. Дата релиза пока неизвестна.