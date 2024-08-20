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Качество бензина повысили ученые Самарского политеха

Катализатор изомеризации синтезировали доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Самарского политеха Александра Мальцева и преподаватель колледжа при филиале Аделина Сейкина.

Сначала в лабораторных условиях они получили матрицу будущего катализатора — основу, на которую наносится активный компонент. А затем в течение 12 часов пропитывали ее платинохлористоводородной кислотой для получения активных центров катализатора, высушивали и проводили испытания на лабораторном реакторе проточного типа.

Так политеховцы получили важнейший компонент для производства бензина со стабильно высоким октановым числом.

Как сообщает пресс-служба самарского вуза, инновацию высоко оценили эксперты всероссийского молодежного форума Движения Первых «iВолга».

наука