Качество бензина повысили ученые Самарского политеха

Сначала в лабораторных условиях они получили матрицу будущего катализатора — основу, на которую наносится активный компонент. А затем в течение 12 часов пропитывали ее платинохлористоводородной кислотой для получения активных центров катализатора, высушивали и проводили испытания на лабораторном реакторе проточного типа.