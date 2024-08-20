Елена Воробьева рассказала о нововведениях в кубанских школах

Изменятся программы обучения и форма.
По словам главы профильного ведомства, ключевыми обновлениями станут 3 новых предмета. В их числе «Основы безопасности и защиты Родины» для учеников 8−11 классов, «Труд и технология» для начального и среднего звена, а также «Семьеведение» для 5−11 классов. Говоря о последнем предмете, Елена Воробьева подчеркнула, что это внеурочные занятия, направленные на укрепление семейных ценностей. Таким образом, через раннее воспитание решается демографическая задача, отметила министр.
Глава ведомства также рассказала и о других изменениях для учеников и педагогов. Так, будут введены новые модули предмета «Физкультура» и историческая просвещенность. Помимо этого, с 1 сентября ограничат использование телефонов на уроках. На данный момент, этот вопрос регулируется законодательной нормой. Ранее такая практика уже 2 года действовала в некоторых учреждениях на Кубани — теперь в нее включат все школы края. «Все будет упорядочено. Ребенок пришел на урок, и он должен учиться», — подчеркнула Елена Воробьева.
Кроме того, появится ГОСТ на форму и будет усилена роль воспитательной роли школы, обозначила Елена Воробьева. В отношении педагогов, в свою очередь, снизят бюрократическую нагрузку.
Помимо этого, школы России и Кубани перейдут на новые стандарты, в связи с изменением государственных образовательных требований. По словам Елены Воробьевой, на обновленные ученики выделено около 2,5 миллиардов рублей. Для оперативного решения по этому вопросу открывается горячая линия.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае к началу учебного года откроют 9 школ на 9516 мест.