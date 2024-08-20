Елена Воробьева рассказала о нововведениях в кубанских школах

Глава ведомства также рассказала и о других изменениях для учеников и педагогов. Так, будут введены новые модули предмета «Физкультура» и историческая просвещенность. Помимо этого, с 1 сентября ограничат использование телефонов на уроках. На данный момент, этот вопрос регулируется законодательной нормой. Ранее такая практика уже 2 года действовала в некоторых учреждениях на Кубани — теперь в нее включат все школы края. «Все будет упорядочено. Ребенок пришел на урок, и он должен учиться», — подчеркнула Елена Воробьева.