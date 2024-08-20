В 2024 году Татарстан получил самое большое количество бюджетных мест

Кроме того ведомство отмечает рекордную по численности приёмную кампанию в этом году: на сегодняшний день количество заявлений от поступающих превысило 2,8 миллиона, что на 100 тысяч больше прошлогодних показателей. Самыми популярными оказались медицинские специальности, педагогика и инженерия. Всего в этом году вузам выделено 621 321 бюджетных места.