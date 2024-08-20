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В 2024 году Татарстан получил самое большое количество бюджетных мест

За последние годы число квот выросло на 5%.

Татарстану выделили рекордное количество бюджетных мест на 2024−2025 учебный год. Обновлённые данные по регионам предоставило Минобрнауки РФ.

В этом году число бюджетных квот для татарстанских вузов составило 23 083. Это вывело Татарстан на первое место среди всех регионов. На втором месте оказалась Свердловская область (19 278), на третьем — Ростовская (18 352). Также отмечается, что 29 304 бюджетных мест было выделено из общего числа для новых регионов России.

Кроме того ведомство отмечает рекордную по численности приёмную кампанию в этом году: на сегодняшний день количество заявлений от поступающих превысило 2,8 миллиона, что на 100 тысяч больше прошлогодних показателей. Самыми популярными оказались медицинские специальности, педагогика и инженерия. Всего в этом году вузам выделено 621 321 бюджетных места.

образование