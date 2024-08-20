В Красноярске рассказали о снижении пробок на Коммунальном мосту

В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска сообщили о сокращении длины пробок на Коммунальном мосту после перекрытия в центре. По мнению специалистов, сейчас причина заторов — в невнимательности водителей.
Руководитель УДИБ Роман Васильев рассказал журналистам, что в первый день перекрытия Коммунальный мост взял на себя основной трафик. Однако заторы там устранили при помощи регулирования светофоров.
В понедельник, 12 августа, в первый рабочий день после перекрытия, на мосту длина затора составила 2,78 километра, а во вторник она сократилась уже до 2,46 километра. В среду на прошлой неделе после корректировки режима работы семафорных объектов длина затора составила всего полкилометра.
По словам Васильева, причиной заторов сейчас является невнимательность водителя.
«Как показала практика, водители нашего города на знаки дорожного движения и на разметку слабо обращают внимание, ориентируются достаточно плохо», — цитируют СМИ Васильева.
Сейчас, по словам чиновника, ситуация стабилизировалась и не вышла из-под контроля.
Тем временем жители Красноярска уже считают традицией заторы в центре.