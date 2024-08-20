В Красноярске рассказали о снижении пробок на Коммунальном мосту

В понедельник, 12 августа, в первый рабочий день после перекрытия, на мосту длина затора составила 2,78 километра, а во вторник она сократилась уже до 2,46 километра. В среду на прошлой неделе после корректировки режима работы семафорных объектов длина затора составила всего полкилометра.