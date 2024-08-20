Синоптики дали прогноз, когда в Новосибирске пойдет первый снег

Когда пойдет первый снег в Новосибирске 2024? Ответ на этот вопрос дали синоптики.
— В последнюю пятидневку сентября каждый год можно ожидать мокрый снег. Этот год — не исключение. Как правило, такой снег может идти с дождём и быстро таять, — прокомментировали КП-Новосибирск в новосибирском гидрометцентре.
На сайте Gismeteo информируют, что с 31 августа по 22 сентября в Новосибирске будет только 5 солнечных дней, в остальное время ожидаются дожди.
На сайте Яндекс Погоды прогнозируют похолодания с 17 сентября. Сервис информирует, что столбик термометра в этот день опустится до +3 градусов по Цельсия. Напомним, что выпадение снега возможно при температуре ниже 0 градусов.