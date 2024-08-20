Собирала уголь, была снайпером, любила: во Владивостоке скончалась 101-летняя долгожительница

Печальную весть получила «КП — Дальний Восток». 19 августа около 22 часов умерла Мария Ивановна Жемкова, в прошлом году отметившая сотый день рождения. К своему юбилею жительница Владивостока получила поздравление с подписью Владимира Путина.
Всего полтора года назад корреспонденты редакции навещали Марию Ивановну в день ее рождения, радовались вместе с ней, поэтому пока трудно осознать случившееся.
У Марии Ивановны была непростая, но насыщенная событиями жизнь. Она родилась в небольшом поселке в Республике Татарстан, но с малых лет ее новой родиной стал Владивосток. А в юности на смену беззаботным мечтам и радостям пришли переживания, связанные с войной. Женщина работала на шахте, а в перерывах между работой завершила курсы «Ворошиловского стрелка». Как говорила она сама — в стрельбе ей не было равных. К счастью, боевые действия обошли ее стороной, а навыки стрельбы стали просто предметом гордости.
В 1943 году Мария Ивановна встретила любовь всей своей жизни. С мужем они прожили сорок с лишним счастливых лет — Валентин Васильевич покинул этот мир в 1987 году. Но женщина не унывала и жила для детей, внуков и правнуков.
«Наша бабушка была очень доброжелательной, но строгой и справедливой. Она всегда радовалась встречам с родственниками, любила, когда к ней приходили в гости. От нее наша семья переняла любовь к жизни, умение радоваться мелочам и наслаждаться каждым днем, не впадать в отчаяние во время невзгод. Мы все ее запомним с улыбкой на лице», — поделилась с редакцией «КП — Дальний Восток» Евгения, внучка Марии Ивановны.
Последние годы жизни Мария Ивановна, пояснили родственники, провела со своей дочерью, но на здоровье практически не жаловалась. Даже врачи говорили, что с таким давлением, как у нее, можно в космос лететь. Несмотря на свой преклонный возраст, она очень любила куда-нибудь ездить — хоть на море, хоть на природу. Говорила всегда: «Да нам собраться — только подпоясаться». А еще Мария Ивановна до последних дней была модницей, любила шляпки и красила губы помадой.
«Прошлым летом бабуля активно играла с нами в карты, еще пару месяцев назад была очень активной и радовалась нашим встречам. И только последние пять дней лежала, не вставая», — сказала Евгения.
Редакция «Комсомольская правда — Дальний Восток» приносит искренние соболезнования родным и близким Марии Ивановны Жемковой. Память о жизнелюбивой бабушке-снайпере навсегда останется в сердцах жителей Приморья.