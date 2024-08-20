Собирала уголь, была снайпером, любила: во Владивостоке скончалась 101-летняя долгожительница

У Марии Ивановны была непростая, но насыщенная событиями жизнь. Она родилась в небольшом поселке в Республике Татарстан, но с малых лет ее новой родиной стал Владивосток. А в юности на смену беззаботным мечтам и радостям пришли переживания, связанные с войной. Женщина работала на шахте, а в перерывах между работой завершила курсы «Ворошиловского стрелка». Как говорила она сама — в стрельбе ей не было равных. К счастью, боевые действия обошли ее стороной, а навыки стрельбы стали просто предметом гордости.