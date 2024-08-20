Ученые Новосибирска обнаружили древний угольный пласт и следы Сибирского моря

Новосибирские геологи из Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН совершили удивительную находку в окрестностях села Завьялово (Тогучинский район). В заброшенном карьере, расположенном неподалеку от Ленинск-Кузнецкого, они обнаружили пласты угля, ранее неизвестные науке.
Эти угольные пласты датируются каменноугольным периодом, возрастом около 300 миллионов лет. Находка особенно ценна тем, что сохранила кору древних деревьев, позволяя ученым изучать растительный мир того времени.
«Мы предполагаем, что этот уголь по своим характеристикам будет ближе к кемеровскому, чем к углям, расположенным в Искитимском районе», — комментирует Яна Фомина, кандидат геолого-минералогических наук, сотрудник лаборатории гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири.
В том же районе исследователи обнаружили следы древнего теплого моря возрастом около 350 миллионов лет. Об этом свидетельствуют многочисленные остатки кораллов — ругоз, найденные в этом месте.
«По всей видимости, вокруг древних вулканов находились атоллы с коралловыми рифами», — отмечают ученые.
Открытие свидетельствует о богатом геологическом прошлом Новосибирской области и подчеркивает важность дальнейших исследований в этом направлении.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирские десантники отправятся в Тыву для тушения лесных пожаров.