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Защитник Динар Хамидуллин покидает ХК «Сибирь»

Игрок и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Источник: ХК "Сибирь"

Болельщики хоккейной «Сибири» не увидят в новом сезоне на льду защитника Динара Хамидуллина в форме «снежинок». Об этом во вторник, 20 августа сообщила пресс-служба новосибирской команды.

«Хоккейный клуб “Сибирь” и защитник Динар Хамидуллин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении.

30-летний игрок пополнил состав «Сибирь» в прошлое межсезонье, перейдя из владивостокского «Адмирала», и провёл за клуб 44 матча, набрав 8 очков (1+7).

Клуб поблагодарил Хамидуллина за игру и пожелал удачи в карьере.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что во время матча с «Югрой» нападающий ХК «Сибирь» Овчинников получил травму.

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