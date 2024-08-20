Защитник Динар Хамидуллин покидает ХК «Сибирь»

Болельщики хоккейной «Сибири» не увидят в новом сезоне на льду защитника Динара Хамидуллина в форме «снежинок». Об этом во вторник, 20 августа сообщила пресс-служба новосибирской команды.
«Хоккейный клуб “Сибирь” и защитник Динар Хамидуллин расторгли контракт по взаимному соглашению сторон», — говорится в сообщении.
30-летний игрок пополнил состав «Сибирь» в прошлое межсезонье, перейдя из владивостокского «Адмирала», и провёл за клуб 44 матча, набрав 8 очков (1+7).
Клуб поблагодарил Хамидуллина за игру и пожелал удачи в карьере.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что во время матча с «Югрой» нападающий ХК «Сибирь» Овчинников получил травму.