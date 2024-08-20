Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная семья из Братска выиграла автопутешествие по Иркутской области

Поездка рассчитана на три дня.

Источник: Комсомольская правда

Многодетная семья из Братска победила во всероссийском конкурсе «Путешествуй всей семьей». Главным призом стала поездка на машине по достопримечательностям Иркутской области. Для них специально разработали маршрут с экскурсионной программой. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

Семья рассказала, что ни разу не была в автопутешествии, так как для комфортной поездки необходим микроавтобус. Поэтому дальше природы и дачи не выбирались, а сейчас они хотят провести как можно больше времени вместе, получить яркие и незабываемые впечатления. Сейчас у Максима и Анны Мельниковых трое детей — 16, 12 и трех лет.

— В Иркутске Мельниковы познакомятся с центральной частью города, 130-м кварталом, Знаменским монастырем. Затем они отправятся в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Байкальский музей в Листвянке, прогуляются на катере по Байкалу вдоль КБЖД. Потом семья съездит в Музей часов Ангарска и на фабрику мороженого «Ангария», — сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.

В составе пяти человек они отправятся из Братска в Иркутск на машине «Соболь». И с 21 августа уже начнут посещать все запланированные мероприятия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Русские витязи» выступят в Иркутске 22 и 24 августа.