Многодетная семья из Братска выиграла автопутешествие по Иркутской области

Семья рассказала, что ни разу не была в автопутешествии, так как для комфортной поездки необходим микроавтобус. Поэтому дальше природы и дачи не выбирались, а сейчас они хотят провести как можно больше времени вместе, получить яркие и незабываемые впечатления. Сейчас у Максима и Анны Мельниковых трое детей — 16, 12 и трех лет.