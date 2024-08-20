Многодетная семья из Братска выиграла автопутешествие по Иркутской области

Многодетная семья из Братска победила во всероссийском конкурсе «Путешествуй всей семьей». Главным призом стала поездка на машине по достопримечательностям Иркутской области. Для них специально разработали маршрут с экскурсионной программой. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
Семья рассказала, что ни разу не была в автопутешествии, так как для комфортной поездки необходим микроавтобус. Поэтому дальше природы и дачи не выбирались, а сейчас они хотят провести как можно больше времени вместе, получить яркие и незабываемые впечатления. Сейчас у Максима и Анны Мельниковых трое детей — 16, 12 и трех лет.
— В Иркутске Мельниковы познакомятся с центральной частью города, 130-м кварталом, Знаменским монастырем. Затем они отправятся в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Байкальский музей в Листвянке, прогуляются на катере по Байкалу вдоль КБЖД. Потом семья съездит в Музей часов Ангарска и на фабрику мороженого «Ангария», — сообщила руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова.
В составе пяти человек они отправятся из Братска в Иркутск на машине «Соболь». И с 21 августа уже начнут посещать все запланированные мероприятия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «Русские витязи» выступят в Иркутске 22 и 24 августа.