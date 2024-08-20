В Новосибирский зоопарк привезли больших птиц марабу

Марабу — птица из семейства аистовых. Их рост достигает от 110 до 150 сантиметров, а размах крыльев около 250 метров. Рацион таких птиц составляет падаль, а также лягушки и насекомые. Мощный клюв позволяет охотиться на небольших животных и иногда отнимать добычу у хищников.