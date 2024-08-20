Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-депутат заксобрания и ветеран СВО возглавил школу № 87

Бывший депутат заксобрания Александр Григоренко, принимавший участие в СВО, сегодня вступил в должность директора школы № 87 в Кировском районе Перми.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Звезда».

Александр Григоренко был депутатом заксобрания от ЛДПР с 2016 по 2021 год. С апреля 2022 года экс-депутат участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В июне 2023 года Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной и потерял кисть левой руки.

В июне 2024 года он был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу». В августе был избран председателем правления пермского «Комитета по поддержке ветеранов СВО».