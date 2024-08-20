Экс-депутат заксобрания и ветеран СВО возглавил школу № 87

Александр Григоренко был депутатом заксобрания от ЛДПР с 2016 по 2021 год. С апреля 2022 года экс-депутат участвовал в боевых действиях в качестве командира взвода в 228-м мотострелковом полку 90-й танковой дивизии. В июне 2023 года Александр Григоренко был тяжело ранен в бою под Кременной и потерял кисть левой руки.