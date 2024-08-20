Соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний просят жителей Хабаровска

За сутки уровень воды в Хабаровске увеличился на 10 сантиметров и теперь составляет 446 сантиметров. Введен режим повышенной готовности. Владельцам дач на островах и в зоне подтопления рекомендуется принять меры по защите урожая и имущества, а также обеспечить свою безопасность. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во время паводка возрастает риск распространения кишечных инфекций и болезней, передающихся водным путем, из-за загрязнения рек и водоемов. В воду могут попасть токсины, соли тяжелых металлов, нефтепродукты и удобрения. Грызуны, спасаясь от воды, могут занести инфекции в жилые дома.
Острая кишечная инфекция проявляется расстройством кишечника, диареей, болями в животе, рвотой, повышенной температурой и общим недомоганием. При таких симптомах необходимо немедленно обратиться к врачу.
«Чтобы избежать инфекционных заболеваний в зоне возможного подтопления, уберите имущество и продукты из подвалов. Используйте воду только из проверенных источников для приготовления пищи и мытья посуды. В частном секторе откачивайте жидкие отходы из выгребной ямы до начала паводка. Для питья и мытья овощей, зелени и фруктов используйте кипяченую или бутилированную воду. Соблюдайте строгие правила личной гигиены», — рассказали в мэрии города.
Для профилактики вирусного гепатита А, дизентерии и брюшного тифа рекомендуется вакцинация лиц, оказавшихся в зоне подтопления. Вакцинация проводится дважды с интервалом 6−12 месяцев и защищает от гепатита А до 15 лет.