Соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний просят жителей Хабаровска

«Чтобы избежать инфекционных заболеваний в зоне возможного подтопления, уберите имущество и продукты из подвалов. Используйте воду только из проверенных источников для приготовления пищи и мытья посуды. В частном секторе откачивайте жидкие отходы из выгребной ямы до начала паводка. Для питья и мытья овощей, зелени и фруктов используйте кипяченую или бутилированную воду. Соблюдайте строгие правила личной гигиены», — рассказали в мэрии города.