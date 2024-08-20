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В Новосибирске представят дрон для уборки улиц

В Новосибирске будет представлен дрон для уборки улиц на форуме «Технопром-24».

Беспилотник представляет механизированную платформу на гусеничном ходу, на которую крепится навесное оборудование, сообщил вице-мэр Новосибирска Максим Останин журналистам. Технику также можно будет адаптировать для использования в сельском хозяйстве.

Дрон сможет преодолевать до 1 км, однако эту дистанцию можно увеличить за счет использования ретрансляторов.

«Наша задача — посмотреть, насколько это будет эффективно, и если это будет эффективно, муниципалитет будет рассматривать возможность закупки такой техники», — сказал господин Останин (цитата по «Интерфакс»).