В Новосибирске представят дрон для уборки улиц

Беспилотник представляет механизированную платформу на гусеничном ходу, на которую крепится навесное оборудование, сообщил вице-мэр Новосибирска Максим Останин журналистам. Технику также можно будет адаптировать для использования в сельском хозяйстве.
Дрон сможет преодолевать до 1 км, однако эту дистанцию можно увеличить за счет использования ретрансляторов.
«Наша задача — посмотреть, насколько это будет эффективно, и если это будет эффективно, муниципалитет будет рассматривать возможность закупки такой техники», — сказал господин Останин (цитата по «Интерфакс»).