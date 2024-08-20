Мэрия Перми приняла решение о реконструкции Пушкинской бани

Власти Перми приняли решение о реконструкции здания Пушкинской бани на улице Газеты Звезда, 38. Проект будет реализован через механизм муниципально-частного партнерства. Соответствующее постановление подписал глава города. Как сообщили в пресс-службе мэрии, потенциальным инвестором реновации бани может выступить компания «Прерогатива».
В рамках реконструкции в здании планируется разместить парильные отделения, хамам, точки общественного питания и прочие бытовые услуги. Предполагается, что одновременно смогут посещать бани около 180 человек. Кроме того, льготные категории граждан смогут воспользоваться банными услугами по сниженным ценам. Они будут платить лишь 50% от стоимости. Дети до 6 лет смогут посещать бани бесплатно.
Напомним, в прошлом году судебные приставы в рамках исполнения постановления Апелляционного суда принудительно изъяли у арендатора помещения Пушкинской бани. Поводом для этого стало неисполнение предпринимателем договорных обязанностей по оплате коммунальных услуг. Прорабатывались разные варианты дальнейшего использования помещения. При этом обязательным условием было сохранение прежнего назначения объекта.