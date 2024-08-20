Мэрия Перми приняла решение о реконструкции Пушкинской бани

В рамках реконструкции в здании планируется разместить парильные отделения, хамам, точки общественного питания и прочие бытовые услуги. Предполагается, что одновременно смогут посещать бани около 180 человек. Кроме того, льготные категории граждан смогут воспользоваться банными услугами по сниженным ценам. Они будут платить лишь 50% от стоимости. Дети до 6 лет смогут посещать бани бесплатно.