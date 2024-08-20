Телебашня в Симферополе окрасится в триколор 22 августа

Телевышку в Симферополе окрасят в цвета российского флага 22 августа. Подсветку включат в честь Дня Государственного флага. На фасаде телебашни вечером появится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации». Об этом сообщает Мининформ Крыма в своем Tg-канале.