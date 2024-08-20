Внедорожник перевернулся на крышу после ДТП в Хабаровском крае

20 августа в 14:40 в Вяземском произошла авария, столкнулись автомобили «Ниссан Ванетт» и «Митсубиси Паджеро». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Ниссан Ванетт» ехал по улице Полетова. Он не предоставил преимущество автомобилю «Митсубиси Паджеро», который ехал по улице Горького. После удара внедорожник перевернулся.
«Водитель “Митсубиси Паджеро”, 1984 года рождения, получил травмы, его госпитализировали. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в Госавтоинспекции Вяземского района.
Соблюдение правил дорожного движения помогает обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить аварийные ситуации.