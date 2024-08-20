Выставка «Золотые руки мастеров» открылась в Доме Рогаля в Иркутске

В иркутском Доме Рогаля открылась выставка народного творчества «Золотые руки мастеров». На ней можно познакомится с работами ремесленников с более чем десяти районов Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе администрации города, умельцы являются дипломантами Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской — 2024».
— В витринах городской галереи — вышивка и плетение из бересты, ткачество и реконструкция народного русского и чувашского костюма, резьба по дереву, керамика, ковроплетение, ювелирные украшения, валяние из шерсти, куклы и многое другое, — пояснили в администрации.
Всего жители и гости областного центра могут увидеть 70 изделий декоративно-прикладного искусства. На выставке представлены такие работы, как берестяное панно-триптих «Шаман на удачу и благополучие» и тарелки с блюдцами в техники фьюзинг. Увидеть творчество сибирских мастеров можно до 29 сентября по адресу Халтурина 3. Дом Рогаля принимает гостей во все дни, кроме понедельника.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре выступит авиационная группа «Русские витязи». Они выполнят полеты в честь 90-летия авиационного завода.