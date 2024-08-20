Выставка «Золотые руки мастеров» открылась в Доме Рогаля в Иркутске

Всего жители и гости областного центра могут увидеть 70 изделий декоративно-прикладного искусства. На выставке представлены такие работы, как берестяное панно-триптих «Шаман на удачу и благополучие» и тарелки с блюдцами в техники фьюзинг. Увидеть творчество сибирских мастеров можно до 29 сентября по адресу Халтурина 3. Дом Рогаля принимает гостей во все дни, кроме понедельника.