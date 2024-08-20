Погода на море 20 августа: по всей Калининградской области разрешено купаться

На всех морских пляжах Калининградской области можно купаться. «Клопс» получил информацию от спасателей.
Во вторник, 20 августа, Балтийское море утихает, но плавать следует с осторожностью. «Пока неспокойно, но прогноз положительный», — прокомментировали спасатели.
Температура воды останется на отметке в +20 °С. Воздух по-прежнему будет прогреваться до +22 °С на всём побережье.
- Балтийск: флаг жёлтый, купаться разрешено, есть небольшое волнение;
- Зеленоградск: без флага, купание разрешено, условия благоприятные;
- Пионерский: жёлтый флаг, отдых на воде разрешён, но следует быть осторожным;
- Светлогорск: флаг красный, купание разрешено, однако стоит быть внимательным;
- Янтарный: флаг жёлтый, разрешено купание с осторожностью.